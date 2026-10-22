Şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı: Sinsice ilerliyor

‘OVER KANSERİ SİNSİ BİR HASTALIK’

Op. Dr. Zafer Kolsuz, "Over kanseri genel olarak ileri evrede yakalanıyor. Çok sinsi bir hastalık. O yüzden bu yaş grubunda, özellikle menopoz sonrası hastalarımız düzenli kontrollerini ihmal etmesinler ve mutlaka bir jinekoloğa gidip bir jinekolojik muayene olmaları gerekiyor. Over kanserinde herhangi bir tarama yöntemi yok maalesef. Hastanın buradaki şikayeti çok önemli. En önemli tanı yöntemimiz aslında semptomları geciktirmemek ve ertelememek.





Özellikle menopoz sonrasındaki hastalarımız, kadınlar herhangi bir vajinal kanama durumlarında, karında şişlik şikayetlerinde, kasık ağrısı şikayetlerinde, herhangi bir akıntı şikayetlerinde mutlaka jinekoloğa başvurmaları gerekiyor. Rutin yıllık pelvik muayenelerini yaptırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.