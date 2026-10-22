Anasayfa
Hayat
Aktüel
Emine Erdoğan Özbekistan'da çocukların yararına açılan sergiyi ziyaret etti

Emine Erdoğan Özbekistan'da çocukların yararına açılan sergiyi ziyaret etti

15:10, 22/10/2026, Perşembe
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Emine Erdoğan Özbekistan'da çocukların yararına açılan sergiyi ziyaret etti
Emine Erdoğan, Özbekistan'da sergiyi ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen zirve kapsamında açılan sergiyi ziyaret etti. Çocuklara yapılan yatırımların önemine vurgu yapmak amacıyla hazırlanan sergiyi gezen Emine Erdoğan, eserleri inceleyerek bilgi aldı. Emine Erdoğan, "Bu kapsamlı ve anlamlı sergide, çocuklara yapılan yatırımların sağlık, eğitim, korunma ve toplumsal yaşama katılım alanlarındaki somut karşılıklarını görmek memnuniyet vericiydi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi" kapsamında açılan sergiyi gezdi.

Zirve için Özbekistan'ın Semerkant şehrinde bulunan Emine Erdoğan, zirve çerçevesinde hazırlanan "Özbekistan'da Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar" konulu sergiyi ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Özbekistan'da her çocuğun sağlığının korunması, haklarının güvence altına alınması ve potansiyelini gerçekleştirebilmesi amacıyla hayata geçirilen dönüşümlere odaklanan ve 13 bölümden oluşan sergiyi gezerek, buradaki yetkililerden bilgi aldı.

Çocuklara yapılan yatırımların aile ortamında yaşama, sağlıklı olma, eğitim alma, korunma ve toplumsal yaşama katılma fırsatlarına nasıl dönüştüğünü ortaya koymayı amaçlayan sergideki eserleri tek tek inleceyen Emine Erdoğan, eser sahipleriyle de görüştü.

Gemilere dileklerin yazıldığı bölüme "Stop the wars/Savaşlar dursun" mesajını yazan Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı da çektirdi.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Ziroat Mirziyoyeva ile kızı Özbekistan Ulusal Sosyal Koruma Ajansı Birinci Başkan Yardımcısı Shakhnoza Shavkatovna Mirziyoyeva, Lübnan Cumhurbaşkanı'nın eşi Nimet Avn, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova ve Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı'nın eşi Karine Habirova ve Pakistan Başbakanı'nın kızı Ayesha Haroon da yer aldı.

Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından paytığı paylaşımda, lider eşleriyle Özbekistan'da "Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar" konulu sergiyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Anne ve çocuk sağlığından eğitime, sosyal korumadan aile desteklerine uzanan çalışmaların çocukların yaşamındaki yansımalarını inceledik. Bu kapsamlı ve anlamlı sergide, çocuklara yapılan yatırımların sağlık, eğitim, korunma ve toplumsal yaşama katılım alanlarındaki somut karşılıklarını görmek memnuniyet vericiydi." ifadesini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Ara Güler’i vefat yıl dönümünde andı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ara Güler’i vefat yıl dönümünde andı
Gazze’de kadın ve çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yürek yakan çağrı: Lütfen bizi bu acıdan kurtarın
Dünya
Gazze’de kadın ve çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yürek yakan çağrı: Lütfen bizi bu acıdan kurtarın
Eğitimin sınırlarını aşan 10 yıl: Türkiye Maarif Vakfı küresel bir başarı hikayesi yazıyor
Gündem
Eğitimin sınırlarını aşan 10 yıl: Türkiye Maarif Vakfı küresel bir başarı hikayesi yazıyor
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı: Yarının Türkiye’sini şekillendirecek
Gündem
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı: Yarının Türkiye’sini şekillendirecek

Başlıklar :Emine ErdoğanÖzbekistanziyaret
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026