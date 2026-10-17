Cumhurbaşkanı Erdoğan Ara Güler’i vefat yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü foto muhabiri Ara Güler’i vefatının 8’inci yıl dönümünde andı. Erdoğan, 2015 yılında fotoğraflarını da çeken usta sanatçıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yâd etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fotoğraf sanatının usta isimlerinden Ara Güler’in vefatının 8’inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, paylaşımında, “Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından Ara Güler’i vefatının 8’inci yılında saygıyla yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın fotoğraflarını çekmişti
İstanbul’un tarihini ve insanlarını fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren Ara Güler, uluslararası alanda tanınan en önemli Türk foto muhabirleri arasında yer aldı. Pablo Picasso, Winston Churchill ve Salvador Dali gibi dünyaca ünlü isimleri fotoğraflayan Güler, özellikle İstanbul’un değişen yüzünü belgeleyen çalışmalarıyla hafızalara kazındı.
Ara Güler, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutunu ziyaret ederek Erdoğan’ın, eşi Emine Erdoğan’ın ve torunlarının fotoğraflarını çekmişti. Görüşmede Erdoğan’a Eski İstanbul Anıları adlı kitabını da hediye eden Güler, Cumhurbaşkanı ile sohbet etmişti.
17 Ekim 2018’de 90 yaşında hayatını kaybeden Ara Güler, ardında Türkiye’nin kültürel ve toplumsal hafızasına ışık tutan geniş bir fotoğraf arşivi bıraktı.