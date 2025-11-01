Ara Güler'in gözünden Erdoğan Ailesi

Vakıfbank’ın geçmişten gelen sanata ve sanatçıya destek olma misyonunu devam ettirmek amacıyla beş yüz metrekarelik alana kurulan ve 145 metrelik sergileme alanına sahip olan galeri, aynı zamanda İstanbul Finans Merkezi’nin ilk sanat galerisi olma özelliğini taşıyor. Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş iş birliğinde gerçekleştirilen sergide, Ara Güler’in birbirinden değerli 114 eseri bulunuyor. Sergideki fotoğrafların genelini, “İstanbul’un Gözü” olarak da bilinen Ara Güler’in İstanbul sokaklarını adım adım gezerek fotoğrafladığı İstanbul manzaraları oluşturuyor. Güler’in geniş arşivinden çıkarılan VakıfBank binalarının veya tabelalarının göründüğü 6 fotoğraf ile Ara Güler tarafından çekilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın torunlarıyla yer aldığı fotoğraf ilk defa sergilenme özelliği taşıyor. Sergi, üç ay boyunca ziyarete açık.