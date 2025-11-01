Ara Güler'in gözünden Erdoğan Ailesi

VakıfBank Sanat Galerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürlük Binası’nda açıldı.
Galerinin ilk sergisi, usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in siyah-beyaz fotoğraflarından oluşuyor. Açılış kurdelesini kesen Emine Erdoğan, VakıfBank’a teşekkür ederek, “Bu serginin genç sanatçılara ilham olmasını diliyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törende okunan mesajında ise sanatın toplumsal hafızayı güçlendiren yönüne dikkat çekildi. Emine Erdoğan, 2018 yılında hayatını kaybeden Ara Güler’in 114 fotoğrafının yer aldığı sergiyi gezdi. Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Nezahat Saraç, sergideki eserlerin hikayelerini aktardı.
FİLENİN SULTANLARIYLA HATIRA FOTOĞRAFI
Sergi sonrası Emine Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sporcuların boyunun uzunluğu renkli anlara sahne olurken, takım kaptanı Zehra Güneş, Erdoğan’a üzerinde ismi bulunan ve voleybolcuların imzaladığı formayı hediye etti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ise Ara Güler’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’ı birlikte görüntülediği fotoğrafı takdim etti. Açılışa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, kamu bankalarının genel müdürleri, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, oyuncu Tolga Sarıtaş, iş dünyasından ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.
Emine Erdoğan, programa ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "VakıfBank Sanat Galerisi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk serginin, şehrin belleğini ve insana dair hikâyeleri fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiren usta sanatçı Ara Güler’e adanmış olması ise ayrıca kıymetli" ifadelerine yer verdi.
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDEKİ İLK SANAT GALERİSİ
- Vakıfbank’ın geçmişten gelen sanata ve sanatçıya destek olma misyonunu devam ettirmek amacıyla beş yüz metrekarelik alana kurulan ve 145 metrelik sergileme alanına sahip olan galeri, aynı zamanda İstanbul Finans Merkezi’nin ilk sanat galerisi olma özelliğini taşıyor. Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş iş birliğinde gerçekleştirilen sergide, Ara Güler’in birbirinden değerli 114 eseri bulunuyor. Sergideki fotoğrafların genelini, “İstanbul’un Gözü” olarak da bilinen Ara Güler’in İstanbul sokaklarını adım adım gezerek fotoğrafladığı İstanbul manzaraları oluşturuyor. Güler’in geniş arşivinden çıkarılan VakıfBank binalarının veya tabelalarının göründüğü 6 fotoğraf ile Ara Güler tarafından çekilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın torunlarıyla yer aldığı fotoğraf ilk defa sergilenme özelliği taşıyor. Sergi, üç ay boyunca ziyarete açık.