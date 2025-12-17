Yeni Şafak
Adana'da 6 Aralık'tan bu yana haber alınamayan Vahit Şentuna bulundu mu, son durum nedir?

Adana'da 6 Aralık’tan bu yana haber alınamayan Vahit Şentuna bulundu mu, son durum nedir?

14:2917/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Vahit Şentuna
Vahit Şentuna

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 6 Aralık’ta evinden çıktıktan sonra haber alınamayan zihinsel engelli Vahit Şentuna’yı (72) arama çalışmaları devam ediyor. Saygeçit Mahallesi’ndeki evinden ayrılarak ilçe merkezindeki bir çay ocağına giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Şentuna için ailesi aynı gün kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Adana İmamoğlu'da Saygeçit Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna, 6 Aralık'ta ilçe merkezindeki çay ocağına gitmek için evden çıktı. Ancak Şentuna'dan bir daha haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. 5 gün sürdürülen çalışmalara rağmen Şentuna'ya ait bir iz bulunamayınca çalışmalara ara verildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik kamera kayıtlarını tek tek incelemeye aldı.

Ekipler, kayıp engelliyi bulmak için çalışmalara bugün dron desteğiyle yeniden başladı.


