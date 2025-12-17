Altından pahalı altın! Yatırımcı gözünü ona dikti: ALTIN S1 nedir, neden bu kadar değerli?

ALTIN S1 gram altını solladı. Borsa İstanbul’da işlem gören ALTIN S1 sertifikaları, fiziki altını geride bıraktı. Sınırlı arz ve artan talep, sertifikaları gram altının yaklaşık yüzde 45 üzerine taşıdı. Küresel faiz indirimleri ve jeopolitik riskler altına olan ilgiyi artırırken, 2022’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından halka arz edilen ALTIN S1 yatırımcıların odağına yerleşti. Peki ALTIN S1 nedir, neden bu kadar değerli? İşte yeni nesil altın yatırımının tüm detayları...

1 /10 Altın yatırımında ezberler bozuluyor. Darphane güvencesiyle çıkarılan ve borsada sertifika olarak işlem gören ALTIN S1, son dönemde serbest piyasadaki gram altın fiyatlarının üzerine çıktı. Aynı miktardaki altına kıyasla daha pahalı işlem gören sertifikalar, yatırımcıların dikkatini bu yeni nesil enstrümana çevirdi.



2 /10 1- ALTIN S1 Nedir, Gram Altından Neden Pahalı?

ALTIN S1, Darphane tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul’da işlem gören bir altın sertifikasıdır. Fiziki altın almadan altına yatırım yapılmasına imkân tanır. ﻿﻿ Her sertifika 0,01 gram altına karşılık gelir 100 sertifika = 1 gram altın Altın saflığı 0,995 ayardır



3 /10 Sınırlı Arz Etkisi: Fiyatlar Neden Yükseldi?

Uzmanlara göre fiyatlardaki yükselişin temel nedeni arzın sabit kalması. 2022’de yapılan halka arzda 500 milyon adet sertifika piyasaya sunuldu. Bu miktar yaklaşık 5 ton altına karşılık geliyor. Yeni bir arz yapılmaması, artan talep karşısında fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.





4 /10 2- Gram Altın ve ALTIN S1 fiyatları ne kadar oldu?

17 Aralık 2025 saat 11.11 itibariyle serbest piyasada gram altın yaklaşık 5 bin 919 lira seviyesinde işlem görürken,

1 grama karşılık gelen 100 adet ALTIN S1 sertifikasının değeri 8 bin 500 liraya yaklaştı.

Bu tablo, ALTIN S1’in gram altına kıyasla yaklaşık yüzde 45 daha pahalı hale geldiğini gösterdi.



5 /10 3- ALTIN S1 Nasıl İşliyor?

ALTIN S1, hisse senedi gibi alınıp satılabiliyor. Yatırımcılar aracı kurumlar üzerinden sertifikalara kolayca ulaşabiliyor.

Borsa İstanbul’da işlem görüyor Alım-satım makası düşük Çalınma riski yok Stopaj vergisi uygulanmıyor



6 /10 3- Gram Altın mı, ALTIN S1 mi? Rakamlar Ne Diyor?

Fiyat farkının temelinde arz-talep dengesizliği bulunuyor. ALTIN S1 sertifikaları, fiziki ve kaydi altına göre primli işlem görmeye devam ediyor.



7 /10 4- Vergisi Var mı, Fiziki Altına Çevrilebiliyor mu?

ALTIN S1 sertifikalarında stopaj vergisi uygulanmıyor. Talep edilmesi halinde sertifikalar fiziki altına dönüştürülebiliyor.

Asgari dönüşüm: 50 gram Günlük azami dönüşüm: 1.000 gram



8 /10 5- Fiziki Teslimat Nasıl Yapılıyor?

Fiziki altına dönüşüm işlemleri: Darphane üzerinden ya da aracı kurumlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor Adrese teslim seçeneğinde ek ücret talep edilebiliyor.





9 /10 Uzmanlar, ALTIN S1 sertifikalarının şu anda fiziki ve kaydi altının üzerinde fiyatlandığına dikkat çekiyor. Olası yeni arzlar veya talepte yaşanabilecek değişimlerin, sertifika fiyatlarında geri çekilmeye yol açabileceği belirtiliyor. Yatırımcıların kararlarını piyasa koşullarını dikkate alarak vermesi gerektiği vurgulanıyor.

