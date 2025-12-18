ASGARİ ÜCRET 2026 TOPLANTI SONUCU: Asgari ücret ne zaman belli olur, geçen sene hangi tarihte açıklanmıştı?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret belirleme çalışmaları, genellikle 4 toplantı üzerinden tamamlanıyor. Bazı durumlarda sürecin daha da uzamaması amacıyla üçüncü toplantıda da mutabakat sağlanabiliyor. Bu kapsamda asgari ücretin en erken 24 Aralık tarihinde belirlenebileceğini söylemek mümkün oluyor.