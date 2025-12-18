Yeni Şafak
ASGARİ ÜCRET 2026 TOPLANTI SONUCU: Asgari ücret ne zaman belli olur, geçen sene hangi tarihte açıklanmıştı?

15:5318/12/2025, Perşembe
Asgari ücret üçüncü toplantı tarihi, ikinci toplantının tamamlanmasının ardından gündemin ilk sıralarına yükseldi. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için yürütülen görüşmelerde, işçi, işveren ve hükümet kanadının yeniden ne zaman bir araya geleceği merak ediliyor.

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret görüşmelerinde kritik aşamaya girildi. 18 Aralık’ta yapılan ikinci toplantının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrilirken, zam oranına ilişkin beklentiler de netleşmeye başladı.

ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücrette kritik üçüncü toplantı tarihi bugün birkaç saat içerisinde belli olacak. İkinci toplantının sona ermesinin ardından üçüncü toplantı için de tarih verilecek.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak toplantı saat 14:00'te başladı. İşçi temsilcilerinin katılmadığı komisyona işveren ve hükümet temsilcileri katılıyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret belirleme çalışmaları, genellikle 4 toplantı üzerinden tamamlanıyor. Bazı durumlarda sürecin daha da uzamaması amacıyla üçüncü toplantıda da mutabakat sağlanabiliyor. Bu kapsamda asgari ücretin en erken 24 Aralık tarihinde belirlenebileceğini söylemek mümkün oluyor.

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

14.00'da başlayacak olan asgari ücret toplantısının 16.00 itibariyle sonuçlanması öngörülüyor. 

2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2025 yılı asgari ücret bedeli, 24 Ara 2024 tarihinde açıklandı. 

