Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sinyallerini verdiği 10 bin öğretmen ataması için gözler takvime çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in daha önce işaret ettiği 10 bin öğretmen ataması süreci bu yıl ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile birlikte yeni bir yapıya kavuşuyor. Adaylar atama takvimi ile branş dağılımlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
Bu yıl ilk kez uygulanan Akademi Giriş Sınavı (AGS) puanı ile birlikte öğretmen alım sürecinde yeni bir dönem başlıyor. Peki, MEB AGS öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 10 bin atama için branş ve kadro dağılımı ne zaman belli olacak? İşte detaylar:
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 bin öğretmen atamasına ilişkin resmi takvim henüz ilan edilmedi. Ancak sürecin işleyişine dair kritik ipuçları bulunuyor:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamalara göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından, branş bazlı ihtiyaç tablosunun güncelleneceğini ve Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 günü içerisinde hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyulduğunun kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmişti.
Bu noktada yıl bitmeden listenin paylaşılacağı öngörülüyor.
ÖĞRETMEN ALIMINDA BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Branş bazlı ihtiyaç tablosu ve kontenjan dağılımları, Bakan Tekin'in belirttiği gibi Aralık ayının ilk yarısı içinde duyurulacak.
Bakan Tekin, "Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit." diyerek, kontenjanların sadece Bakanlığın kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğinin altını çizdi.
10 BİN ÖĞRETMEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak 10 bin öğretmen adayının eğitimlerine gelecek yılın başında (2026) başlaması bekleniyor. Bu eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından adayların görev yeri atamaları ihtiyaç dahilinde gerçekleştirilecek.
İŞTE BAKAN TEKİN'İN AÇIKLAMALARI
"Öğretmen atamalarının da yapılacağı Milli Eğitim Akademisi'ne neden ihtiyaç duyulduğu" sorusu üzerine Bakan Tekin, dünyada eğitime erişim arttıkça, öğretmenlerin niteliklerini artıracak hem pedagojik anlamda hem de somut diploma anlamında yeni yaklaşımların ortaya çıktığını söyledi.
Dünyada şu an ağırlıklı olarak yürüyen modelin, uygulama ağırlıklı öğretmen yetiştirme süreçleri olduğunu belirten Tekin, Türkiye'deki üniversitelerde pedagojik formasyon veren bölümlerde yaklaşık 90 saatlik bir uygulamanın bulunduğunu ancak bunun dünya ortalamalarının çok altında olduğunu kaydetti.
Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını aktardı.