İstanbul'da birçok ilde elektrik kesintisi yaşanacak! AYEDAŞ ve BEDAŞ 18 Aralık Pazartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeleri açıkladı

09:1518/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Elektrik kesintisi
Elektrik kesintisi

İstanbul'da 18 Aralık Perşembe günü elektrik kesintisi var mı? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) İstanbul'da yaşanacak elektrik kesinti programını açıkladı. İstanbul'da yarın elektrikler kesilecek mi? İstanbul'da bugün yaşanacak elektrik kesintilerini sizler için derledik. Detaylar haberimizde..

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 18 Aralık Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 18 Aralık 2025 elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ 18 Aralık elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler

BEDAŞ tarafından yapılacak olan planlı elektrik kesintilerine dair duyurular yayımlandı. İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

