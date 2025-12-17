Sınav değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

Silah farkı sınavına giren adayların başarılı sayılabilmesi için, yazılı silah bilgisi ile uygulamalı sınav puanlarının toplamının en az 50 olması gerekiyor. Bu puan, daha önce kazanılmış silahsız temel eğitim sınav puanı ile birlikte değerlendirilerek ortalamanın en az 60 olması şartı aranıyor. Silahsız sertifikaya sahip olup silah farkı eğitimi alan adaylar için de aynı değerlendirme kriterleri uygulanıyor. Gerekli başarı sağlanamazsa sonuçlar silahsız sınav türü üzerinden geçerli kabul ediliyor.