Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 14 Aralık 2025’te düzenlenen 118. dönem özel güvenlik görevlisi sınavının sonuç takvimi netleşti. EGM kılavuzuna göre adaylar, ÖGG yazılı sınav sonuçlarını 2 Ocak 2025 tarihinde online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçlara itiraz süreci ve değerlendirme esasları da açıklandı.
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katıldığı 118. dönem ÖGG sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü’ne çevrildi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı, 14 Aralık 2025 Pazar günü EGM koordinasyonunda yapıldı. Sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama yöntemlerini araştırmaya başladı.
118. Dönem ÖGG sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı resmi takvime göre, ÖGG sınav sonuçları 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilecek. Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise 5-7 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Yapılan başvuruların ardından itirazların sonuçları 8 Ocak 2025 günü duyurulacak.
ÖGG sınav sonucu nasıl sorgulanır?
Adaylar, EGM ÖGG sonuç sorgulama işlemlerini Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresi olan onlineislemler.egm.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. Sisteme girişte T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu kullanılması gerekiyor. Sonuç ekranı, yazılı sınav puanlarını ve değerlendirme durumunu içerecek.
Sınav değerlendirmesi nasıl yapılıyor?
Silah farkı sınavına giren adayların başarılı sayılabilmesi için, yazılı silah bilgisi ile uygulamalı sınav puanlarının toplamının en az 50 olması gerekiyor. Bu puan, daha önce kazanılmış silahsız temel eğitim sınav puanı ile birlikte değerlendirilerek ortalamanın en az 60 olması şartı aranıyor. Silahsız sertifikaya sahip olup silah farkı eğitimi alan adaylar için de aynı değerlendirme kriterleri uygulanıyor. Gerekli başarı sağlanamazsa sonuçlar silahsız sınav türü üzerinden geçerli kabul ediliyor.