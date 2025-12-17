SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için gözler 2026 yılına çevrildi. Kamuya atanmak isteyen binlerce aday, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve başvuru şartlarına ilişkin yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.
2026 yılında gerçekleştirilecek Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, adayların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve hangi kadrolara alım yapılacağı merak konusu oldu.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da bekleniler aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.
ŞARTLAR NELER?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.
BRANŞ DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:
Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı
Uzman Doktor 22.983
Doktor 3.652
Diyetisyen 1
Ebe 9
Hemşire 2
Sağlık Teknikeri 25