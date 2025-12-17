SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da bekleniler aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.