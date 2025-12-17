Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken vatandaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası benzinin litre fiyatında dün 1 lira 96 kuruşluk düşüş yaşanmıştı. Bugün de benzinin litre fiyatına 77 kuruş daha indirim geldi. Peki 17 Aralık 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum.