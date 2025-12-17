Yeni Şafak
Benzine çifte indirim geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

17/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
<p>Akaryakıt fiyatları: Güncel benzin-motorin (mazot) ve LPG fiyatı</p>
Akaryakıt fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelere, döviz kurları ve brent petrol fiyatlarına bağlı olarak sık sık değişiklik görülüyor. Bu dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 77 kuruş daha indirim geldi. Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası benzinin litre fiyatında dün 1 lira 96 kuruşluk düşüş yaşanmıştı. Peki bugün benzin ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? İşte 17 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt pompa fiyatları.

Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken vatandaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası benzinin litre fiyatında dün 1 lira 96 kuruşluk düşüş yaşanmıştı. Bugün de benzinin litre fiyatına 77 kuruş daha indirim geldi. Peki 17 Aralık 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum.


İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 51.78 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 53.18 TL

İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası: 28.51 TL


İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 51.61 TL

Motorin litre fiyatı: 53.01 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL


Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 52.63 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 54.19 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 28.40 TL


İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir’de benzin litre fiyatı: 52.99 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 54.56 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 28.33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarına etki eden faktörler

Brent petrol fiyatları: Küresel piyasalardaki arz-talep dengesi, petrol fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri.

Döviz kurları: Petrol ithalatı dövizle yapıldığından, döviz kurundaki değişim fiyatlara doğrudan yansıyor.

Vergiler ve dağıtım maliyetleri: Akaryakıt fiyatlarının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Ayrıca dağıtım ve işletme maliyetleri de ekleniyor.

