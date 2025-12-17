Yeni Şafak
NATO'nun askeri bütçesi artırıldı

18:5317/12/2025, Çarşamba
AA
NATO gücünde görevli askerler. (Foto: Arşiv)
NATO, önümüzdeki yıl için sivil harcamalarına 528 milyon 200 bin avro, askeri harcamalarına ise 2 milyar 420 milyon avro ayıracağını açıkladı. Buna göre; ittifakın toplam bütçesi 2 milyar 948 milyon 200 bin avroya yükseltildi. Üye ülkeler, bu bütçeye milli gelirleri esas alınarak belirlenen bir maliyet paylaşım sistemi çerçevesinde katkı sağlıyor.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılı için sivil bütçenin 528 milyon 200 bin avroya, askeri bütçesinin 2 milyar 420 milyon avroya çıkarılacağı bildirildi.

Bütçenin toplam 2 milyar 948 milyon 200 bin avro olacağının duyurulduğu açıklamada,
"Daha spesifik olarak 2026 Askeri Bütçesi, NATO'nun askeri adaptasyonuna, müttefikler arası birlikte çalışabilirliğe, kriz önleme ve yönetimine ve işbirliğine dayalı güvenliğe katkıda bulunacaktır."
denildi.

Bütçeler neyi kapsıyor?

Sivil bütçenin de müttefik istişarelerini ve karar alma süreçlerini ve NATO Karargahı'nın faaliyetlerini desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Sivil bütçe, sivil personel, işletme maliyetleri ve sivil program harcamaları için fon sağlarken; askeri bütçe, NATO karargahlarının, dünya çapındaki programların, misyonların ve operasyonların işletme maliyetlerini kapsıyor.

Ülkeler ne kadar para veriyor?

Üye ülkeler, bu bütçelere gayrisafi milli hasılalarına (GSYHİ) dayalı maliyet paylaşımı formülüne göre katkıda bulunuyor. NATO, son zirvede alınan kararla üyelerin savunma harcamalarının GSYHİ'ye oranının en az yüzde 5 olmasını istiyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, geçtiğimiz gün, Rusya'nın bir sonraki hedefinin NATO olduğunu ve bunun birçok ülke tarafından yeterince ciddiye alınmadığını ifade etmişti.


