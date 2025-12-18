Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alımı yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alımı yapılacak

00:2918/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alımı yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alımı yapılacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Uzman erbaş alımı için başvurular e-devlet sistemi üzerinden 29 Aralık tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. İşte ilanın detayları.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 19-29 Aralık tarihleri arasında, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.


Başvuru şartları

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.


Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.


Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

#Resmi Gazete
#Uzman erbaş alımı
#sahil güvenlik komutanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alımı yapılacak