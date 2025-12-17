Günün maç takvimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan hız kesmeden sürerken, Trabzonspor sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak. Günün bir diğer kupa mücadelesinde ise Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Uluslararası arenada PSG ile Flamen, FIFA Kulüplerarası Kupa Finali’nde kozlarını paylaşacak. İskoçya Premier Lig’de ise Dundee United kendi sahasında Celtic’i konuk edecek. Bugün futbol dolu bir akşam sporseverleri bekliyor. İşte 17 Aralık bugünkü oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var? 15:00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 15:00 Bucaspor - Altınordu TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube 15:00 İnegöl Kafkas - Kestel Çilek Spor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Sökespor - Karşıyaka TFF 3. Lig Bi Kanal 15:00 Denizli İdmanyurdu Güreller - Alanya 1221 TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 15:00 Ayvalıkgücü Bld. - Eskişehir Anadolu Spor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Bornova 1877 - Kütahyaspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 17:00 Eskişehirspor - Balıkesirspor TFF 3. Lig Sıfır TV

18:00 Ç.Rizespor - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 20:00 PSG - Flamengo FIFA Kitalararası Kupa Final Bein Sports 1