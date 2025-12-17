TFF ara transfer dönemi tarihlerinde değişikliğe gitti

TFF
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu kış transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;
"2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.”
TFF daha önce kış transfer döneminin 5 Ocak 2026'da başlayıp, 10 şubat 2026'da sona ereceğini duyurmuştu.
