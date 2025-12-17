Mert Hakan Yandaş tepki çektiği maça bahis yapmış: Tavırları gündem olmuştu

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.





30 yaşındaki futbolcunun bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertlilerin beklenmedik bir sonuç aldığı Kasımpaşa (1-1) karşılaşmasına bahis yaptığı belirtildi.





Gazeteci Ayhan Cingöz'ün SkySpor programında aktardığı bilgiye göre;

"Soruşturma evrakında seçimin olduğu Kasımpaşa maçıyla ilgili bahis yapmış. Bu dosyada yer alan detaylardan birisi. Senin kulübün bahisle mücadele verirken, kamuoyu aydınlatması yaparken kaptanının bu saçmalıkların içinde olması kabul edilecek gibi değil!"





TAVIRLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olmuştu. Maçın başında henüz erken bir gol bulan sarı-lacivertliler ilk yarıda 10 kişi kalan rakibine iki puan bıraktı. Seçim günü oynanan mücadelede Mert Hakan Yandaş'ın hem oy kullanması hem de tribündeki üzüntülü halleri dikkat çekmişti. Ayrıca Yandaş'ın soyunma odası koridorlarında devre arasında telefonla konuşma gerçekleştirdiği de görüntülenmişti.















