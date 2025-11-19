Yeni Şafak
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH TARİHLERİ: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH TARİHLERİ: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

11:3119/11/2025, Çarşamba
Öğretmen ataması sürecinde gözler başvuru takvimine çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 15 bin öğretmen atamasına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından süreç resmen başladı. Peki, sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri hangi tarihlerde alınacak? İşte takvime dair son bilgiler…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu 15 bin öğretmen ataması için başvurular sürüyor. Bakan Yusuf Tekin’in açıkladığı takvimin ardından adaylar, tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleriyle ilgili ayrıntılar haberimizde…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH TARİHLERİ

Öğretmen ataması başvuruları 17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Süreç 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

