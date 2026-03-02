Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, katılımcılarla birlikte her ay enflasyon beklentisi için anket sonucu yayımlıyor. Buna göre Ocak ayında TÜFE artışı beklentisi, yüzde 3,76'a çıktı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı ise aylık %4,84 arttı. Peki 2026 Şubat'ın TCMB anketinde bu ayki enflasyon beklentisi nedir? Yılın ikinci enflasyonu ne zaman açıklanacak?