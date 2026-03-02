2026 Şubat ayı enflasyon tahminleri Merkez Bankası tarafından açıklanırken gözler de TÜİK verilerine çevrildi. Geçen ay %4,84 artan enflasyon, yılın ikinci ayındaki beklenti hakkında meraklandırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak duyurulan enflasyonda, Şubat'ın beklentisi nedir, 2026 Şubat enflasyonu ne zaman açıklanacak? şte, 2026 Şubat enflasyon tahminleri raporu ve TÜİK verilerinin açıklanacağı tarih bilgisi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, katılımcılarla birlikte her ay enflasyon beklentisi için anket sonucu yayımlıyor. Buna göre Ocak ayında TÜFE artışı beklentisi, yüzde 3,76'a çıktı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı ise aylık %4,84 arttı. Peki 2026 Şubat'ın TCMB anketinde bu ayki enflasyon beklentisi nedir? Yılın ikinci enflasyonu ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLADI
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 iken, bu anket döneminde yüzde 22,10 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 iken, bu anket döneminde yüzde 17,11 olarak gerçekleşmiştir.
12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2026 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,87 olasılıkla yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 33,08 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 25,70 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir (2)
Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 43,08’inin beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 29,23’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
2026 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Şubat ayı enflasyon rakamları da 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.