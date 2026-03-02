2026 YKS maratonu için başvuru süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini yayımlayarak üniversite giriş sınavlarının tarihlerini ve başvuru dönemini netleştirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen takvime göre başvurular 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Süreyi kaçıranlar için geç başvuru penceresi 10–12 Mart olarak belirlendi. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılacak? TYT, AYT ve YDT oturumları hangi gün yapılacak? İşte ayrıntılar.

1 /9 Milyonlarca adayın üniversite hayaline giden yoldaki en önemli eşik olan 2026-YKS için başvuru süreci bu hafta başlıyor.

2 /9 YKS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS 2026 başvurusu bu hafta alınacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre üniversite sınavı başvuruları 6 Şubat Cuma günü başlayacak ve 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Bu süreçte adayların kişisel bilgilerini kontrol etmeleri, sınav merkezi tercihlerini yapmaları ve başvuru süresi sona ermeden işlemlerini onaylamaları gerekiyor.



3 /9 YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ Belirlenen tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru hakkı tanınacak. ÖSYM takvimine göre YKS geç başvuru dönemi 10 Mart tarihinde başlayacak ve 12 Mart tarihinde sona erecek.

4 /9 YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 yılında üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri netleşti. 1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi – Saat 10:15 2. Oturum (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar – Saat 10:15 3. Oturum (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar – Saat 15:45 Adaylar, öğrenim durumlarına ve hedefledikleri üniversite programlarına göre bu oturumlara katılım sağlayacak.



5 /9 YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 NE KADAR, KAÇ TL?

YKS başvuru ücreti 2026 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite sınavı başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS başvuru kılavuzu ile birlikte netlik kazanacak. Başvuru sürecinde adayların, belirlenen süre içerisinde sınav ücretlerini yatırmaları zorunlu olacak. Sınav ücreti yatırılmayan başvurular, sistem tarafından geçerli sayılmayacak.



6 /9 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak.

7 /9 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin AİS platformu üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak oturum tercihlerini işaretleyecek, sınav merkezi seçimini yapacak ve başvuruyu onaylayacak.

Başvurunun geçerli sayılması için sistemde görünen ödeme adımının tamamlanması şart. Banka kanalları ve dijital ödeme yöntemleri kılavuzda ayrıntılı biçimde yer alacak. Yanlış oturum seçimi, eksik bilgi ya da ödeme gecikmesi başvurunun iptaline neden olabiliyor.

8 /9 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN