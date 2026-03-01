ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırı sonrasında Orta Doğu’da tansiyon hızla yükselirken, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi küresel ölçekte şok etkisi oluşturdu. Jeopolitik risklerin artması ve çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşebileceği endişesi, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları sert yükseliş kaydederken, 1 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Küresel piyasalarda belirsizlik ve riskten kaçış eğilimi devam ederken, ons ve gram altındaki artış dikkat çekiyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar?
1 Mart Ocak saat 09:00 itibariyle altın fiyatları şöyle:
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 7.434,92 TL
Gram altın satış fiyatı 7.435,91 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 12.683,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 13.089,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 25.367,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 26.162,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 50.578,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 52.077,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 7.138,57 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 7.423,39 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 51.674,81 TL
ATA Altın satış fiyatı 53.100,67 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 50.108,90 TL
Tam altın satış fiyatı 51.215,43 TL
Kapalıçarşı altın ne kadar?
Hafta sonu küresel piyasaların kapalı olmasına karşın, bugün öğlene kadar devam eden Kapalıçarşı işlemlerinde gram altın çatışma ile adeta alev aldı. Kapalıçarşı'da gram altın düne göre yüzde 5,5'e yakın artarak 7950 TL sınırına yaklaştı.
Gram altın ne kadar olur?
Altın piyasaları uzmanı Trader CEO'su Candaş Atalay, pazartesi piyasaların açılması ile oluşacak altın fiyatları hakkındaki tahminini de paylaştı. Atalay şöyle dedi: "Pazartesi Asya açılışı kritik olacak. Ons tarafında yukarı yönlü bir gap ile başlanması olası. Ancak kalıcılık, gerilimin bölgesel mi kalacağı yoksa daha geniş çaplı bir risk fiyatlamasına mı dönüşeceğine bağlı. Eğer tansiyon sınırlı kalırsa ilk sert hareket sonrası kâr realizasyonları görülebilir; ancak enerji fiyatları ve risk primi kalıcı şekilde yükselirse altın ve gümüşte yeni bir yukarı trend konuşulabilir. Özellikle altının ons fiyatında 5800 dolar, gram altında ise 9000 TL seviyeleri bu hafta takip edilmesi gereken önemli seviyeler."
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.