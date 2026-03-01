Gram altın ne kadar olur?

Altın piyasaları uzmanı Trader CEO'su Candaş Atalay, pazartesi piyasaların açılması ile oluşacak altın fiyatları hakkındaki tahminini de paylaştı. Atalay şöyle dedi: "Pazartesi Asya açılışı kritik olacak. Ons tarafında yukarı yönlü bir gap ile başlanması olası. Ancak kalıcılık, gerilimin bölgesel mi kalacağı yoksa daha geniş çaplı bir risk fiyatlamasına mı dönüşeceğine bağlı. Eğer tansiyon sınırlı kalırsa ilk sert hareket sonrası kâr realizasyonları görülebilir; ancak enerji fiyatları ve risk primi kalıcı şekilde yükselirse altın ve gümüşte yeni bir yukarı trend konuşulabilir. Özellikle altının ons fiyatında 5800 dolar, gram altında ise 9000 TL seviyeleri bu hafta takip edilmesi gereken önemli seviyeler."







