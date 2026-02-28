SON DAKİKA... ABD ile gerilim tırmanırken İran'ın başkenti Tahran'da sabah saatlerinde peş peşe patlama sesleri yükseldi. Bölgeden dumanlar yükselirken İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail'in İran'a karşı başta başkent Tahran olmak üzere dört şehire önleyici bir saldırı başlattığını belirtti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'tan açık açık savaş ilanı geldi. İran, ABD'nin Bahreyn'deki üssünü vurdu. İşte İşte İran'da yaşanan son gelişmeler.
ABD ve İsrail, İran’da başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Kum ve Kerec gibi kritik şehirleri hedef aldı. Öte yandan İran’dan İsrail’e doğru füzeler fırlatıldığının tespit edilmesinin ardından, ülke genelinde çeşitli bölgelerde sirenler çaldı.
IDF: Operasyon, gerekli olduğu sürece devam edecek
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a yönelik operasyonlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
IDF tarafından yapılan açıklamada, “İran rejimi İsrail’i yok etme planından vazgeçmedi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’nin kesin istihbarat bilgilerine dayanarak İran genelinde saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
IDF, operasyonların süresine ilişkin olarak, “Operasyon, gerekli olduğu sürece devam edecek” mesajını verdi.
İran, ABD'nin Bahreyn'deki üssünü vurdu
Bahreyn: ABD 5. Filosu Hizmet Merkezi füze saldırısına uğradı
Reuters: Abu Dabi'de patlama
Reuters'ın aktardığına göre Abu Dabi'de de patlama meydana geldi
İran'dan halka itidal çağrısı
İran İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik İsrail ve ABD saldırılarının ardından halkın soğukkanlılığını korumasını istedi.
“İsrail ve ABD uluslararası hukuku ihlal ederek ve müzakereler sürürken bir kez daha vatanımıza saldırıda bulunmuştur.” ifadelerine yer verilen açıklamada, halkın soğukkanlılığını korumasını, mevcut koşulları dikkate alarak şehir içi ve şehirler arası seyahatlerini yönetmelerini istedi.
Bakanlık ayrıca oluşabilecek sorunlara ilişkin Ulusal Kriz Yönetim Merkezi oluşturulduğunu belirtti. İran'da halk marketlere ve benzin istasyonlarına akın etmiş durumda.
İran, füze ve drone saldırıları başlattı
İran, İsrail'e balistik füze ve drone saldırıları başlattı. İsrail'in iki kenti Hayfa ve Tel Aviv'de sirenler çalıyor
İran'ın iki adasında patlamalar duyuldu
İran'ın Dezful ve Kharg adasında patlamalar duyuldu.
İsrail: Düzinelerce askeri hedef vuruldu
İsrail'den yapılan açıklamada, İran'a ait düzinelerce askeri hedefin vurulduğu açıklandı. İsrail'e ait savaş uçaklarının İran'a doğru hareket ettiği vurgulandı.
Azerbaycan'dan İran ve İsrail'e seyahat uyarısı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından İran ve İsrail’deki Azerbaycan vatandaşlarına ilişkin açıklamalar yapıldı. İran'a ilişkin açıklamada, "İran'daki güvenlik durumu göz önüne alındığında Azerbaycan vatandaşlarının İran'a seyahat etmekten kaçınmalarını ve şu anda İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının bulundukları bölgeye bağlı olarak Azerbaycan veya Türkiye üzerinden İran'ı terk etmelerini önemle rica ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ayrıca güvenlik önlemlerine uymaları, toplu etkinliklerden uzak durmaları, yerel yetkililerin talimatlarını izlemeleri ve resmi bilgi kaynaklarını düzenli olarak takip etmeleri isteniyor" ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL'E SEYAHAT UYARISI
İsrail'e ilişkin yapılan açıklamada ise, "İran'da mevcut gerilimler doğrultusunda Azerbaycan vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmekten kaçınmaya çağırıyoruz. İsrail'de bulunan vatandaşlarımızdan güvenlik durumunu yakından takip etmeleri, yerel yetkililerin talimat ve tavsiyelerine uymaları, toplu etkinliklerden uzak durmaları ve kişisel güvenlik önlemlerini artırmaları isteniyor" denildi.
İRAN: TÜM ABD ÜSLERİ MENZİLİMİZDE!
İran'dan yapılan açıklamada "Tüm ABD üsleri menzilimizde" ifadeleri kullanıldı.
Hamaney güvenli bir yere taşındı
İran basını, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in güvenli bir yere taşındığını duyurdu.
RUSYA: TRUMP GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERMİŞTİR
iran'a yönelik saldırıların ardından Rusya'dan ilk açıklama: Büyük barış insanı Trump gerçek yüzünü göstermiştir
Devrim Muhafızları: Eşi görülmemiş karşılık vereceğiz
Devrim Muhafızları: Tahran yakında Siyonist varlığa ve Amerikan düşmanına karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı serisine başlayacak, yakında bölgedeki uçak gemileri Abraham Lincoln'a doğru saldırı uçuşları yaparken yok edilecek.
İRAN'DAN İLK KARELER