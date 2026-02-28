En güçlü ordular sıralamasında ABD ve İran kaçıncı sırada? ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri

Global Firepower 2026 yılı Askeri Güç Endeksi verilerini yayımladı. Asker sayısı, hava ve deniz gücü, savunma bütçesi ve lojistik kapasite gibi çok sayıda kriterin değerlendirildiği sıralamada ülkelerin küresel askeri konumu yeniden belirlendi. Türkiye’nin listedeki yeri ve puanı merak konusu oldu.
15- İran
0.3199
14- Pakistan
0.2626
13- Endonezya
0.2582
12- Almanya
0.2463
11- Brezilya
0.2374
10-İtalya
0.2211
9- Türkiye
0.1975
8- Birleşik Krallık
0.1881
7- Japonya
0.1876
6- Fransa
0.1798
5- Güney Kore
0.1642
4- Hindistan
0.1346
3- Çin
0.0919
2- Rusya
0.0791
1- Amerika Birleşik Devletleri
0.074