Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İran diplomasisi: 7 ülkenin dışişleri bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İran diplomasisi: 7 ülkenin dışişleri bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

28/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgemizde bugün yaşanan gelişmeler ele alınmış ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir.''



