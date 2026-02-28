Orta Doğu'yu ateşe veriyorlar: İsrail ve ABD İran'a ortak saldırı başlattı

Terör devleti İsrail ve hamisi ABD İran'a ortak saldırı başlattı. İsrail güvenlik kaynaklarından "İran’a yönelik saldırı, ABD-İsrail ortak operasyonudur." açıklaması yapılırken ilk hedefin Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi olduğu öğrenildi. ABD Başkanı Trump saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, 'ABD İran'a büyük operasyon başlattı. Füzelerini yok edeceğiz ve füze üretimlerini yerle bir edeceğiz. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak' dedi. İranise misilleme yapacaklarını bildirdi. Orta Doğu'daki Amerikan üslerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
ABD ile nükleer müzakereler devam ederken soykırımcı İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırı başlattı.
Tahran'da şiddetli bir patlama yaşanırken ilk hedefin Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi olduğu öğrenildi.
Orta Doğu'daki ABD üstleri hedefte
Trump'tan ilk açıklama
İran dini lideri Hamaney güvenli bölgeye nakledildi
Tel Aviv'de alarm
En az 10 kişi ölmüştü
İsrail’in geçen hafta Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nin doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu, saldırıların Hizbullah altyapısını hedef aldığını iddia etmişti.
İsrail ateşkesi birçok kez ihlal etmişti
Lübnan’da 27 Kasım 2024’te ABD ve Fransa’nın arabuluculuğunda varılan ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail, Lübnan’ın farklı bölgelerine çok sayıda saldırı düzenlemişti. İsrail’in Lübnan’ın egemenliğini ihlal eden saldırıları, uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.
İran ile müzakereler devam ediyordu
ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen İran-ABD müzakere görüşmelerinin üçüncü turunda, taraflar arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Cenevre'de bir araya gelmiş, görüşmenin ardından açıklama yapılmadan ayrılmışlardı.