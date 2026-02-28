İslam dünyası bu savaşı taşıyamaz

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim dün açık savaşa dönüştü. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Taliban yönetimine seslenerek “Artık sizinle açık bir savaş halindeyiz” ifadelerini kullandı. Asif, Taliban’ı Hindistan’ın vekili olmakla suçladı ve Afganistan’ın “terör grupları için üs haline geldiğini” öne sürdü. Pakistan Başbakanı Sahbaz Şerif ise ülkesinin egemenliğini korumakta kararlı olduğunu belirterek, Genelkurmay Başkanı Asim Munir komutasındaki silahlı kuvvetlerin “her türlü saldırganlığa uygun karşılık verecek kapasitede” olduğunu vurguladı. Şerif, Pakistan’ın barıştan yana olduğunu ancak ulusal birliğe yönelik tehditlere taviz verilmeyeceğini söyledi. Pakistan Ordusu Sözcüsü Ahmed Şerif Chaudhry, Afganistan-Pakistan arasında dün akşam saatlerinde başlayan çatışmaların ardından basın toplantısı düzenleyerek son bilgileri paylaştı. Chaudhry, Afganistan ile yaşanan çatışmada 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 27 askerin de yaralandığını ifade ederek, Pakistan ordusunun Afganistan genelinde 22 noktayı vurduğunu bildirdi. Saldırılarda 83 mevzinin yerle bir edildiğini ve 17’sinin de ele geçirildiğini kaydeden Chaudhry, 274 Taliban askerinin öldürüldüğünü, 400’den fazlasının ise yaralandığını sözlerine ekledi. Ayrıca 115 tank, zırhlı personel taşıyıcı ve topçu sisteminin de imha edildiğini aktaran Pakistan Ordusu Sözcüsü Chaudhry, Afganistan’daki Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatları doğrultusunda devam ettiğini kaydetti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid ise Pakistan’ın Kabil, Kandahar ve Paktia’yı bombaladığını, 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve 19 karakolun ele geçirildiğini iddia etti. Mücahid, 13 Afgan askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Afganistan Savunma Bakanlığı ayrıca Pakistan’ın Faisalabad, Nowshera, Jamrud ve Abbottabad bölgelerine misilleme hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.