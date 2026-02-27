TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı'nın ikinci çağrısı önemli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında "İmralı'dan bugün yapılan açıklama önemli bir aşamadır, Raporun gereği yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.
"Süreç tamamen siyasetin kontrolünde"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da gerçekleştirilen iftar programında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, DEM Parti tarafından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ikinci aşamasına yönelik paylaşılan mesaja ilişkin konuştu.
Kurtulmuş mesaja dair şu ifadeleri kullandı:
"Bugün İmralı'dan yapılan açıklama önemlidir. Örgütün bütün bileşenlerin buradan ilan edilen karara uyması beklenmelidir. Raporun ortak noktalarından birisi de örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bundan sonra örgütün bütün unsurları ile feshi ve silahların bırakması temin edilecek. Ardından Türkiye gerekli adımları atacak, bu ağır faturanın bedellerini ödemeyecektir. Süreç tamamen siyasetin kontrolündedir."