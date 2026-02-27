TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı'nın ikinci çağrısı önemli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ikinci aşamasına yönelik mesajıyla ilgili,

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ikinci aşamasına yönelik mesajıyla ilgili,

"Bugün İmralı'dan yapılan açıklama önemlidir. Örgütün bütün bileşenlerin buradan ilan edilen karara uyması beklenmelidir. Raporun ortak noktalarından birisi de örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bundan sonra örgütün bütün unsurları ile feshi ve silahların bırakması temin edilecek. Ardından Türkiye gerekli adımları atacak, bu ağır faturanın bedellerini ödemeyecektir. Süreç tamamen siyasetin kontrolündedir."