Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı'nın ikinci çağrısı önemli

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı'nın ikinci çağrısı önemli

20:2027/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında "İmralı'dan bugün yapılan açıklama önemli bir aşamadır, Raporun gereği yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ikinci aşamasına yönelik mesajıyla ilgili,
"Bugün yapılan açıklama önemlidir, raporun gereği yapılmalıdır."
ifadelerini kullandı.

"Süreç tamamen siyasetin kontrolünde"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da gerçekleştirilen iftar programında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, DEM Parti tarafından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ikinci aşamasına yönelik paylaşılan mesaja ilişkin konuştu.

Kurtulmuş mesaja dair şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İmralı'dan yapılan açıklama önemlidir. Örgütün bütün bileşenlerin buradan ilan edilen karara uyması beklenmelidir. Raporun ortak noktalarından birisi de örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bundan sonra örgütün bütün unsurları ile feshi ve silahların bırakması temin edilecek. Ardından Türkiye gerekli adımları atacak, bu ağır faturanın bedellerini ödemeyecektir. Süreç tamamen siyasetin kontrolündedir."


#TBMM
#İmralı
#Çağrı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi