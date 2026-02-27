Yeni Şafak
2.206 sosyal konut için kuralar çekildi! Burdur TOKİ isim listesi nasıl sorgulanır? Burdur TOKİ kura sonuçları e-devlet sorgulama ekranı

09:0627/02/2026, Cuma
TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Burdur'da inşa edilecek 2.206 konut için hak sahipliği belirleme kurası tamamlandı. Saat 11.00 itibarıyla başlayan çekiliş, Burdur Valiliği İl Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi. Burdur TOKİ kura çekimi, kamuoyunun erişimine açık şekilde TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlandı. Burdur TOKİ isim listesi nasıl sorgulanır? TOKİ Burdur 2 bin 206 konut hak sahipleri isim listesi haberimizde.

TOKİ Burdur kura çekimi canlı yayında gerçekleşti. Haftalık olarak açıklanan TOKİ kura takviminde 26 Şubat Perşembe kurası çekilen Burdur'da isim listesi belli oldu. Konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar TOKİ kura çekimini canlı yayında takip etti. Peki, TOKİ kurasında adı çıkmayanlar para iadesini ne zaman alacak?

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?


TOKİ Burdur kura çekimi, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda yapıldı.

Burdur Toki kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?


TOKİ Burdur kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.


TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)


TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI


TOKİ Burdur kura çekimi, 26 Şubat 2026 Perşembe günü Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Noter huzurunda yapılan çekilişle 2 bin 206 konutun hak sahipleri belli oldu. İşte isim listesi.

BURDUR TOKİ EVLERİ SAYISI VE İLÇELERİ

MERKEZ:950

AĞLASUN:50

ALTINYAYLA:79

BUCAK:158

BUCAK:50

ÇAVDIR:160

ÇAVDIR:79

ÇELTİKÇİ:87

GÖLHİSAR:140

GÖLHİSAR:79

KARAMANLI:140

KEMER:50

TEFENNİ:100

YEŞİLOVA:84














TOKİ KURA TAKVİMİ 23 ŞUBAT - 1 MART


24 Şubat Salı - Uşak

25 Şubat Çarşamba - Isparta

26 Şubat Perşembe - Burdur

27 Şubat Cuma - Edirne, Denizli, Osmaniye




İLK TESLİMAT TARİHİ


Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

#burdur
#toki
#burdur toki sonuçları
#toki kura çekilişi
