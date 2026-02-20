Emekliye 3 farklı zam olasılığı çıktı! Emekli bayram ikramiyesinde hesap başladı

2026 yılının ilk ayıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemeye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 12,19 oranında artırılırken, memur emeklilerinde bu oran yüzde 18,60 olarak uygulandı. Özellikle kök maaşı düşük olan vatandaşlar için taban aylık düzenlemesi de devreye alındı ve en düşük emekli maaşı 20 bin TL seviyesine yükseltildi. Yapılan artışların kapsamı ve kimleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

1 /6 Milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyen 2026 yılı maaş artışları, açıklanan enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam aldı. Yeni düzenleme ile en düşük emekli aylıkları yeniden belirlenirken, özellikle düşük kök maaşlı yaklaşık 5 milyon kişi için gelir artışı sağlandı. Güncellenen maaş tablosunun detayları ise dikkatle inceleniyor.

2 /6 İKRAMİYELER İÇİN 3 FARKLI FORMÜL Maaş farklarının hesaplara yatırılmasının ardından hükümetin bayram ikramiyesi adımı bekleniyor. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, mevcut tutara yapılacak zam için üç ayrı seçenek masada bulunuyor: Birinci Senaryo: 1.000 TL artışla ikramiyenin 5.000 TL olması. İkinci Senaryo: 1.500 TL artışla rakamın 5.500 TL’ye çıkarılması. Üçüncü Senaryo: Bütçe imkanları zorlanarak tutarın 6.000 TL olarak belirlenmesi.

3 /6 TOPLAM ÖDEME 12 BİN TL’YE KADAR ÇIKABİLİR Yeni düzenlemeyle birlikte emeklilerin yıllık toplam ikramiye kazancı da önemli ölçüde artacak. Eğer 6 bin TL’lik formül kabul edilirse, bir emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 12 bin TL ödeme almış olacak. En düşük senaryoda dahi yıllık toplam ödemenin 10 bin TL’nin altına düşmeyeceği öngörülüyor.

4 /6 KİMLER, NE ZAMAN ÖDEME ALACAK? Bayram ikramiyesi ödemeleri sadece emeklileri değil; dul ve yetim aylığı alanları, şampiyon sporcuları, şehit yakınlarını, gazileri ve güvenlik korucularını da kapsıyor. Hak sahipleri, hisseleri oranında bu ödemelerden yararlanabilecek.

5 /6 İLK ÖDEME İÇİN ŞUBAT AYI KRİTİK Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyen yeni emekli adayları için 28 Şubat 2026 tarihi son viraj olarak belirlendi. Bu tarihe kadar dilekçesini verenler mart ayındaki ödemeyi alabilecek. Kurban Bayramı ikramiyesi için ise son başvuru tarihi 30 Nisan 2026 olarak açıklandı.