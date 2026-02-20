Yeni Şafak
Ramazan pidesi yapımı püf noktaları! Puf puf Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi yapımı püf noktaları! Puf puf Ramazan pidesi nasıl yapılır?

20/02/2026
G: 20/02/2026, الجمعة
Ramazan pidesi
Ramazan pidesi

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Adım adım Ramazan pidesi tarifiRamazan pidesi, Türk mutfağında yer alan, Ramazan ayına özgü olan bir çeşit mayalı ve yassı ekmektir. Pide, özellikle Ramazan aylarında iftar ve sahur sofralarında tercih edilen bir ekmek türüdür. Evde bulunan malzemelerle Ramazan pidesi kolaylıkla yapılabilir. Peki, Ramazan pidesi için gerekli malzemeler neler, Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi tarifi, orucun gelmesiyle araştırılıyor. İftar ve sahur sofralarını süsleyen Ramazan pidesi, susamlı susamsız veya yumurtalı yumurtasız olarak tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra pastane pidesi sevenler de oluyor. İşte, tercihe göre uyarlayabileceğiniz puf puf Ramazan pidesi tarifi

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

6 su bardağı un

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket instant maya

2 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı su

4 yemek kaşığı sıvı yağ

FIRINCI RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Maya ve toz şekeri ılık suya ekleyip karıştırın. Mayanın canlanması için birkaç dakika bekledikten sonra üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edin. Unu ve tuzu da ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene dek 10-15 dakika yoğurun.

Hamurunuz istediğiniz kıvama gelince ikiye ayırın. Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalandırın. Yoğurt, yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın.

Fırın tepsinize yağlı kağıt serip hamuru buraya aktarın. Elinizi yağlayıp hamuru kenarlarından çekerek büyütün. Diğer hamura da aynı işlemi yapın.

Hamurlarınızı bu şekilde 15 dakika da tepside mayalandırın. Bu sırada fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Mayalanan pidelerin üstlerini bıçağın ucuyla çizerek baklava deseni verin.

Hazırladığınız yumurtalı yoğurtlu karışımı pidelerinizin üzerine sürün. Son olarak zevkinize göre çörekotu ve susam serpin ve fırınlayın.

Pideleriniz kabarıp kızardığında pişmiş demektir. Fırından alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.



