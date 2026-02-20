Yeni Şafak
TOKİ Bursa kura listesi açıklandı mı? 500 bin konut Bursa kurasına katılacaklar isim listesi sorgulama ekranı

16:5520/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Bursa TOKİ kura çekilişi listesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılırken, 500 bin konut TOKİ Bursa kura çekilişi süreciyle birlikte başvuru yapan binlerce kişi hem kura listesine hem de sonuç ekranına odaklandı. Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Bursa’da yapılacak olan 17 bin 225 konut için kura çekimi 21 Şubat’ta saat 14:00’te Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu’nda yapılacak. TOKİ Bursa kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Bursa TOKİ kurasına gireceklerin isimleri.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bursa için yapılacak kura çekiminin detayları netleşti. Buna göre TOKİ Bursa kura çekimi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14:00’te, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura öncesinde, Bursa projesinde kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Bursa kura çekiliş listesi.

500 bin konut Bursa TOKİ kurasına girecekler ile başvurusu reddedilenlerin isimleri tam listesi için tıklayın

