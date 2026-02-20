İstanbul iftar vakti 20 Şubat 2026: İstanbul'da iftar saat kaçta? Akşam ezanı kaçta okunacak? Diyanet İstanbul İmsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 Ramazan İmsakiyesi ile sahur vakti, imsak saati ve akşam ezanı zamanı netleşti. Buna göre İstanbul’da 20 Şubat Cuma günü iftar saati 18:51 olarak açıklandı. Ramazan’ın ikinci gününde İstanbul’da iftara ne kadar kaldı sorusu en çok arananlar arasına girdi. İşte İstanbul iftar saati, teravih vakti ve tüm detaylar…
İstanbul'da iftar saat kaçta? (20 Şubat Cuma)
20 Şubat 2026 Cuma günü İstanbul’da bu akşam iftar saat 18:51’de yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Ramazan İmsakiyesi 2026 verilerine göre İstanbul’da imsak vaktiyle birlikte oruç başlıyor, güneşin batışıyla iftar yapılıyor. 20 Şubat’ta akşam ezanı 18:51’de okunacak. Teravih namazı ise aynı gün saat 20:10’da kılınacak. İstanbul sahur vakti ve imsak saati bilgileri, Diyanet’in resmi internet sayfasında günlük olarak takip edilebiliyor.
İstanbul teravih namazı saati - 20 Şubat 2026
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre İstanbul'da 20 Şubat 2026 Cuma günü teravih namazı saati 20:10 olacak.
Çalışanların iş verimini düşürmesi endişesiyle oruç tutmamaları caiz midir?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet adresindeki bilgiler şu şekilde;
Ramazan orucu, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde her Müslüman’a farzdır. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse, Allah’ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan’da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz.” (Ebû Dâvûd, Savm, 38 [2396]; bk. Buhârî, Savm, 29)
Ailesinin rızkını temin etmek için ağır işlerde çalışmak zorunda olup da oruç tutmaları sağlığına zarar verenlerin o günlerde oruç tutmayıp daha sonra kaza edebilecekleri, kaza etme imkânlarının olmaması durumunda ise her gün için bir fidye vermeleri şeklinde görüşler vardır. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/420) Ancak çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak orucu terk için özür sayılmaz. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur: “Öyle erkekler vardır ki, onları ne bir ticaret ne bir alışveriş, Allah’ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamaz. Onlar, dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.” (en-Nûr, 24/37)
Oruç ne zaman başlar ve ne zaman biter?
Oruç, imsak vaktiyle başlar. İmsak saatinin girmesiyle birlikte yeme ve içme bırakılır. Oruç, akşam ezanının okunmasıyla yani güneşin batmasıyla sona erer ve iftar yapılır.
İmsak vakti nedir?
İmsak, sabah namazı vaktinin başlangıcını ifade eder. Aynı zamanda orucun başlama saatidir. İmsak vaktiyle birlikte oruç başlar.