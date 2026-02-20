Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM, 20 Şubat Cuma aktüel ürün katalog listelerini yayınlandı. BİM 20 şubat cuma günü kablosuz kulaklık 899 TL, Akıllı Tablet 4.990 TL, Karaoke Mikrofon 599 TL, Akıllı Duvar Priz 399 TL, Led Işıklı Kettle 549 TL, El Blender Set 1.690 TL, Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL, Kelebek Kurutmalık 719 TL, Ütü Masası 879 TL, Çay Fincan 279 TL, Çaydanlık 749 TL’den satışa sunulacak. Yeni ev dizaynı yapmaya hazırlananlar için ise beyaz cam ankastre set 9.990 TL olurken benzer ürünün siyah renklisi ise 9.500 TL’den satışa sunulacak.

