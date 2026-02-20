Baraj doluluk oranları yaz boyu yağış olmaması ve yüksek sıcaklıklarla birlikte düşüş seyrini sürdürüyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul'da 20 Şubat 2026 Cuma günü barajların genel doluluk oranı yüzde 42,09 olarak ölçüldü. Megakent için su kaynaklarının son günlerde giderek normale dönmesi, yetkililer ve vatandaşlar açısından sevindirici nitelik taşıyor Peki, 20 Şubat 2026 İSKİ Ömerli, Terkos (Durusu), Büyükçekmece, Darlık, Sazlıdere, Elmalı, Alibeyköy, Kazandere, Pabuçdere, Istrancalar'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ baraj doluluk seviyesi.
İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yağışların artmasıyla birlikte birlikte su seviyelerindeki değişim sık sık araştırılıyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri, arttı mı azaldı mı? Vatandaşlar, barajlardaki su durumunu dikkatle takip etmeye devam ediyor. Peki, baraj doluluk oranları nelerdir?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
Grafikte İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları gösteriliyor. Veriler yaklaşık olarak şu şekilde:
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'da baraj doluluğu yüzde 26,91 seviyesinde. Elmalı ve Darlık barajları yağışlardan en çok etkilenen ve doluluğu en yüksek olan noktalar olurken, Terkos ve Büyükçekmece gibi dev barajlar hala %20'nin altında:
Ömerli Barajı: %57,82
Darlık Barajı: %59,31
Elmalı Barajı: %89,46
Terkos Barajı: %27,05
Alibey Barajı: %35,58
Büyükçekmece Barajı: %31,02
Sazlıdere Barajı: %26,33
Istrancalar Barajı: %79,43
Kazandere Barajı: %51,02
Pabuçdere Barajı: %28,35