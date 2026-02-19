Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Çanakkale’de 3 bin 276 konut için kura çekilişi 20 Şubat Cuma günü saat 11:00'de gerçekleştirilecek. 500 bin sosyal konut TOKİ kurası ile Çanakkale için hak sahipleri belirlenecek. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu’nda yapılacak kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak. İşte Çanakkale 3 bin 276 konut hak sahibi belirleme kurası canlı yayın bağlantısı linki.

1 /3 Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 20 Şubat Cuma günü saat 11:00’de Çanakkale’de yapılacak 3 bin 276 konut için Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte Çanakkale TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

2 /3 TOKİ kura sonuçları Çanakkale hak sahipliği belirleme kurası sonuçları Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu’ndaki kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Çanakkale TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Çanakkale TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE