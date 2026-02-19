ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİH DUYURUSU 2026: TOKİ Ankara kurası ne zaman, Şubat ayında açıklanır mı? 31 bin 73 Konutlu TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi duyuruldu mu?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara kura çekimi tarihi, 2026 Şubat ayı itibarıyla başkentte yaşayan binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye genelinde aşamalı olarak ilerleyen kura sürecinde Doğu illerinde çekilişler tamamlanırken, gözler Orta Anadolu’daki illere çevrildi.
Ankara TOKİ kura çekimi için bekleyiş sürüyor. 2026 yılı Şubat ayında devam eden 500 bin sosyal konut kampanyasında, yaklaşık 50 ilde kura çekimleri tamamlanırken, Ankara’daki başvuru sahipleri kura tarihinin açıklanmasını yakından takip ediyor.
Ankara TOKİ Kurası Ne Zaman 2026?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Ankara için kura çekimi tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. TOKİ’nin yayımladığı güncel duyurular arasında Ankara’ya özel netleşmiş bir kura günü ve saat bilgisi bulunmuyor.
TOKİ kura tarihleri genellikle; Resmî internet sitesi ve Kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Ankara TOKİ kura tarihine ilişkin açıklamanın da önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
2026 TOKİ Ankara’da Hangi İlçeye Kaç Konut Yapılacak?
TOKİ tarafından paylaşılan verilere göre Ankara genelinde planlanan konut dağılımı şu şekilde:
Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan): 21.780 konut
Ankara Sincan Temelli: 4.000 konut
Akyurt: 150 konut
Ayaş: 150 konut
Bala: 110 konut
Beypazarı: 750 konut
Çamlıdere: 200 konut
Çubuk: 500 konut
Elmadağ: 500 konut
Evren: 41 konut
Güdül: 142 konut
Haymana: 150 konut
Kahramankazan: 300 konut
Kalecik: 150 konut
Kızılcahamam: 150 konut
Nallıhan: 200 konut
Nallıhan (Çayırhan): 100 konut
Polatlı: 1.500 konut
Şereflikoçhisar: 200 konut
TOKİ Ankara Konut Fiyatları ve Taksitleri Ne Kadar?
Ankara projeleri için açıklanan konut fiyatları ve aylık taksit tutarları, sosyal konut modeli kapsamında belirlenmiş durumda. Fiyatlar, konut tipi ve metrekareye göre değişiklik gösteriyor.
Konut Tipine Göre Fiyatlar
1+1 konutlar: 1.800.000 TL
65 metrekare 2+1: 2.200.000 TL
80 metrekare 2+1: 2.650.000 TL
Aylık Taksit Tutarları
1+1 konutlar: 6.750 TL
65 metrekare 2+1: 8.250 TL
80 metrekare 2+1: 9.938 TL
TOKİ konutları, yüzde 10 peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle satışa sunuluyor.
TOKİ 2-8 Şubat kura takvimi:
2 Şubat Pazartesi:
Elazığ: 3.825 konut
3 Şubat Salı:
Kayseri: 7.562 konut
Zonguldak: 1.872 konut
4 Şubat Çarşamba:
Kırşehir: 1.633 konut
Düzce: 2.470 konut
5 Şubat Perşembe:
Kahramanmaraş: 8.195 konut
Afyonkarahisar: 4.370 konut
6 Şubat Cuma:
Osmaniye: 2.990 konut
7 Şubat Cumartesi:
Yalova: 1.805 konut
Kırıkkale: 1.736 konut