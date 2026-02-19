TOKİ Çanakkale kurasına kimler katılacak? 500 bin konut Çanakkale kura çekiliş listesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çanakkale için yapılacak kura çekiminin detayları netleşti. Buna göre TOKİ Çanakkale kura çekimi, 20 Şubat Cuma günü saat 11.00’de, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura öncesinde, Çanakkale’deki kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Çanakkale kura çekiliş listesi.

1 /22 TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Çanakkale etabının kura heyecanı sona eriyor. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 20 Şubat Cuma günü Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 3 bin 276 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Çanakkale kura çekiliş listesi de yayımlandı. İşte 500 bin konut Çanakkale TOKİ kurasına gireceklerin isimleri.

