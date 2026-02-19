Adana İmsakiye 2026: Adana'da sahur saat kaçta, sabah ezanı kaçta okunuyor? 19 Şubat Adana sahur ve iftar vakti

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Adana’da yaşayan vatandaşlar, 19 Şubat 2026 tarihli sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Diyanet’in yayımladığı Adana imsakiye takvimine göre imsak saati, iftar vakti ve namaz saatleri belli oldu. Oruç ibadetine hazırlananlar için özellikle “Adana sahur vakti kaçta?” ve “İftar saati ne zaman?” soruları öne çıkıyor.

Adana'da ilk sahur ve iftar saatleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Adana imsakiye bilgilerine göre 19 Şubat 2026 Perşembe günü imsak vakti saat 05:56’da sona erecek. Bu saat itibarıyla sahur tamamlanmış olacak ve oruç başlayacak. Aynı gün Adana’da ilk iftar vakti ise 18:29 olarak duyuruldu.

Ramazan’ın ilk teravih namazı, 19:44’te okunacak yatsı ezanının ardından kılınacak. 20 Şubat 2026 Cuma günü için belirlenen imsak vakti ise 05:55 olarak kayıtlara geçti.

İmsak ve sahur vakti neden önemli?

Ramazan boyunca orucun başlangıç anını belirleyen imsak saati, Adana sahur vakti açısından temel referans kabul ediliyor. Sahur, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hadislerinde bereketli bir zaman dilimi olarak ifade edilir. Bu nedenle vatandaşlar sahur saatlerini yakından takip ediyor.

Kur’an-ı Kerim’de de seher vakitlerinin faziletine dikkat çekilirken, sahurda niyet edilmesi ve oruca bilinçli başlanması tavsiye ediliyor. “Niyet ettim Allah rızası için yarınki orucu tutmaya” ifadesi, sahurda sıkça dile getirilen niyet cümleleri arasında yer alıyor.

Fidye ve oruçla ilgili temel hükümler

Oruç ibadetiyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de fidye meselesi. Dini kaynaklara göre, oruç tutmaya sağlık veya yaşlılık sebebiyle gücü yetmeyen kimseler fidye verebiliyor. Ancak oruç tutabilecek durumda olduğu hâlde mazeretsiz olarak tutmayan kişiler için fidye uygulaması geçerli sayılmıyor.