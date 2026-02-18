İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 19 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil olacak mı, açıklama var mı?

Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat İstanbul’da kar tatili olur mu?

Şu ana kadar İstanbul Valiliği tarafından 19 Şubat Perşembe günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle İstanbul genelinde eğitim-öğretimin mevcut durumda planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor. Ancak hava koşullarının değişmesi veya kar yağışının etkisini artırması halinde yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor. Resmi bir karar alınması durumunda açıklamanın İstanbul Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.