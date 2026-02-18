Yeni Şafak
İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 19 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil olacak mı, açıklama var mı?

12:5218/02/2026, Çarşamba
Megakent beyaza bürünmeye başladı, gözler tatil kararında. İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı sonrası milyonlarca öğrenci ve veli “Yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları hissedilir derecede düşürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılar yayımladı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan yağış nedeniyle gözler İstanbul Valiliği’nden yapılacak açıklamaya çevrildi.

İstanbul’da kar alarmı verildi. Kent genelinde etkili olmaya başlayan yağış ve buzlanma riski sonrası öğrenciler ve veliler tatil ihtimalini araştırmaya başladı. Meteoroloji’nin kuvvetli kar ve don uyarıları dikkat çekerken, resmi tatil kararı için Valilikten gelecek açıklama bekleniyor.

İstanbul’a kar yağışı başladı: Soğuk hava dalgası etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemi İstanbul’a ulaştı. Kentin bazı ilçelerinde kar yağışı görülürken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve sağanak geçişleri yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının zaman zaman kuvvetli olabileceği belirtilirken, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat İstanbul’da kar tatili olur mu?

Şu ana kadar İstanbul Valiliği tarafından 19 Şubat Perşembe günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle İstanbul genelinde eğitim-öğretimin mevcut durumda planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor. Ancak hava koşullarının değişmesi veya kar yağışının etkisini artırması halinde yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor. Resmi bir karar alınması durumunda açıklamanın İstanbul Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen’in değerlendirmelerine göre İstanbul’da kar yağışı aralıklarla devam edebilir. Mevcut sistemin özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Şen ayrıca çarşamba günü kuzeyden gelecek yeni bir soğuk hava dalgasına dikkat çekerek, Trakya’da kar yağışının daha belirgin olabileceğini ifade etti.

#istanbul
#Okul
#tatil
