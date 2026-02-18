Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya ''vakti geldi'' çağrısı: Türkiye'siz olmayacağı aşikar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. TSK'nın 2 bin Mehmetçik ile katıldığı Almanya'daki NATO tatbikatına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın mevcut savunma ve güvenlik mekanizmalarına Türkiye'yi dahil etmesinin vaktinin çoktan geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'yi dışlayan, dünya gerçeklerini göz ardı eden tutumların hiç de mantıklı olmadığını artık kabul etmeleri gerekir. Avrupa'da yeni bir savunma mimarisi kurmak… Eğer bu niyettelerse, bunun Türkiye'siz oluşturulmasının yetersiz bir çaba olacağı aşikardır. Umarım Türkiye olmadan Avrupa'nın ayakları yere basan bir güvenlik denklemi kurmasından söz edilemeyeceğini artık herkes anlamıştır' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta TVNET Ekonomi Şefi / Z Raporu Yazı İşleri Müdürü Semra Güney Karabaş'ın da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.
"Türkiye F-16'larının Baltık hava sahasını korumak üzere acilen göreve çağrıldığı biliniyor. NATO'nun Almanya'daki dev tatbikatında da Türkiye öne çıktı. Bu NATO tatbikatında Bayraktar TB3, TGC Anadolu'dan kalkarak hedeflerini tam isabetle vurdu. 2000 askerimiz sahada görev yaptı. Türkiye'nin bu varlığı, Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye'nin gücü ve iradesi olmadan Avrupa güvenliğinin söz konusu olmayacağı şeklinde yorumlanabilir mi?" sorusuna cavap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
Yıllardır her platformda ülkemizin Avrupa Birliği'ne birçok yönden olumlu katkılarının olacağını anlatıyoruz. Avrupa'nın mevcut savunma ve güvenlik mekanizmalarına Türkiye'yi dahil etmesinin vakti çoktan gelmiştir. Dünya değişiyor, Avrupa Birliği hızla dönüşümlerin yaşandığı bu çağda daha ne kadar dar gündemlerin esiri olabilir? Bunu anlamak mümkün değil. İyi tercih, Türkiye'nin Avrupa'yla bütünleşmesinin önündeki ideolojik bariyerleri kaldırmak ve Avrupa'nın gücüne güç katmaktır. Türkiye'yi dışlayan, dünya gerçeklerini göz ardı eden tutumların hiç de mantıklı olmadığını artık kabul etmeleri gerekir. Avrupa'da yeni bir savunma mimarisi kurmak... Eğer bu niyettelerse, bunun Türkiye'siz oluşturulmasının yetersiz bir çaba olacağı aşikardır. Türk ordusu bugün NATO içindeki en büyük ve en etkin ordulardan biridir. Ordumuza olan güvenimiz tamdır. Bu sayede sadece masa başında konuşan değil, sahada yeteneklerini ortaya koyan bir ülkeyiz. Umarım Türkiye olmadan Avrupa'nın ayakları yere basan bir güvenlik denklemi kurmasından söz edilemeyeceğini artık herkes anlamıştır.
