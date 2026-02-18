Kar, fırtına, -5 derece… Uçaklar kalkamadı bir tek o havalandı! Baltık Denizi’nde Türk imzası

Yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgâr ve dondurucu soğukta tam performans! TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA Baltık Denizi'nde TCG Anadolu'ya iniş kalkış faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdi. Tatbikata katılan savaş uçakları ve helikopterlerin uçamadığı zorlu hava şartlarında uçabilen tek hava aracı olan Bayraktar TB3, uçuş gösterimini takip eden müttefik ülke temsilcilerinin radarına girdi.
Bayraktar TB3, uçakların kalkamadığı şartlarda Baltık Denizi’nde başarılı uçuşuyla NATO tatbikatına damga vurdu.
NATO'nun Steadfast Dart-2026 tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgâra rağmen Baltık Denizi'ndeki uçuş gösterimini başarıyla tamamladı.
Türk savunma sanayii, deniz havacılığında ulaştığı güvenilirlik seviyesini Baltık Denizi'nin en zorlu şartlarında sergilemeye devam ediyor.
NATO'nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026'nın gerçekleştirilen safhasında, hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü, yoğun kar yağışı altında ve şiddetli rüzgârların hâkim olduğu dondurucu ortamda Bayraktar TB3 SİHA bir uçuş gösterimi icra etti.
Tatbikatın gerçekleştirildiği Baltık Denizi'ndeki zorlu kış şartlarına rağmen TCG Anadolu'nun kısa pistinden otonom olarak havalanan Bayraktar TB3, havacılık kabiliyetlerini müttefik ülke temsilcilerine sergiledi.
TCG Anadolu'ya otonom iniş gerçekleştirdi
Şiddetli rüzgârın deniz üzerinde yarattığı türbülanslı ortama rağmen kararlı uçuş karakteristiğini koruyan milli SİHA, uçuş görevini başarıyla tamamlayarak şiddetli soğuk nedeniyle buz tutan pisti temizlenen TCG Anadolu'ya otonom iniş gerçekleştirdi.
Zorlu hava koşullarında uçabilen tek hava aracı oldu
Tatbikata katılan savaş uçakları ve helikopterlerin uçamadığı zorlu hava koşullarında, şartlarında uçabilen tek hava aracı olan Bayraktar TB3, uçuş gösterimini takip eden müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.
Tüm ülkelerin radarına girdi
Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede gerçekleştirilen ve su üstü hedeflerinin ikili salvo MAM-L atışlarıyla tam isabetle vurulduğu faaliyetlerin ardından gerçekleştirilen bu başarılı uçuşlar, milli SİHA'nın her türlü hava koşulunda operasyonel olarak görev yapabildiğini bir kez daha gösterdi.
İşte gurur dolu o anlar...
İ