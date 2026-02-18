Kar, fırtına, -5 derece… Uçaklar kalkamadı bir tek o havalandı! Baltık Denizi’nde Türk imzası

NATO'nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026'nın gerçekleştirilen safhasında, hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü, yoğun kar yağışı altında ve şiddetli rüzgârların hâkim olduğu dondurucu ortamda Bayraktar TB3 SİHA bir uçuş gösterimi icra etti.