Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Sakarya kura sonuçları: 500 bin konut Sakarya TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Sakarya kura sonuçları: 500 bin konut Sakarya TOKİ kazananlar tam isim listesi

12:0117/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Sakarya kurası bugün Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde saat 11:00'de çekiliyor. Sakarya merkez ve ilçelerinde toplam 6 bin 633 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Sakarya merkez Adapazarı, Arifiye, Serdivan, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Kocaali, Söğütlü, Taraklı’da konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte 500 bin sosyal konut TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Sakarya TOKİ kurası çekiliyor. Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde saat 11:00'de Sakarya merkez Adapazarı, Arifiye, Serdivan, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Kocaali, Söğütlü, Taraklı için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. İşte 500 bin sosyal konut Sakarya hak sahipliği belirleme kurası sonuçları isim listesi.

500 bin sosyal konut Sakarya hak sahipliği belirleme kurası sonuçları isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#Sakarya TOKİ kura sonuçları
#TOKİ kura çekilişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyarbakır TOKİ kura listesi açıklandı: TOKİ kurasına katılmaya hak kazananlar ve reddedilen başvurular