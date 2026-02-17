TOKİ Sakarya kura sonuçları: 500 bin konut Sakarya TOKİ kazananlar tam isim listesi

500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Sakarya kurası bugün Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde saat 11:00'de çekiliyor. Sakarya merkez ve ilçelerinde toplam 6 bin 633 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Sakarya merkez Adapazarı, Arifiye, Serdivan, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Kocaali, Söğütlü, Taraklı’da konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte 500 bin sosyal konut TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
