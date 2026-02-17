Yeni Şafak
CHP'li Emir ve Günaydın'ın dokunulmaz dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu

11:3517/02/2026, Salı
CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın
CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın

TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Gökhan Günaydın'ın dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın dosyaları sevk edildi.





#CHP
#Murat Emir
#Gökhan Günaydın
