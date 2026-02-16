AK Partili Büyükgümüş: CHP suçları aklama makinesine dönüştü

İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalara dair değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Davaları açanlar Cumhuriyet Halk Partililer, mahkemelere bilgileri, belgeleri ulaştıran Cumhuriyet Halk Partililer, itirafçı olup mahkemeye müracaat edenler yine Cumhuriyet Halk Partililer. Yargılananlar da Cumhuriyet Halk Partililer." dedi. Buna rağmen CHP'nin soruşturmaya karşı çıktığını belirten Büyükgümüş, "Bütün bir siyasi partinin, bütün bir siyasi hareketin, Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylüyorum, İstanbul'daki yolsuzluk çetesini aklamak için bir makineye dönüştüğünü gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.