AK Partili Büyükgümüş: CHP suçları aklama makinesine dönüştü

Furkan Erten
Furkan Erten
17:3416/02/2026, Pazartesi
Abdullah Özdemir ve Ahmet Büyükgümüş
Abdullah Özdemir ve Ahmet Büyükgümüş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı ve İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir düzenlenen basın toplantısı düzenledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda Büyükgümüş, CHP'nin yolsuzlukları aklama makinesine dönüştüğünü vurguladı.

İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalara dair değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Davaları açanlar Cumhuriyet Halk Partililer, mahkemelere bilgileri, belgeleri ulaştıran Cumhuriyet Halk Partililer, itirafçı olup mahkemeye müracaat edenler yine Cumhuriyet Halk Partililer. Yargılananlar da Cumhuriyet Halk Partililer." dedi. Buna rağmen CHP'nin soruşturmaya karşı çıktığını belirten Büyükgümüş, "Bütün bir siyasi partinin, bütün bir siyasi hareketin, Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylüyorum, İstanbul'daki yolsuzluk çetesini aklamak için bir makineye dönüştüğünü gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üye hedefi tutturuldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir kentte bir atılım yaptıklarını söyledi. Özdemir, "İstanbul'da 150.000 yeni üyeyle 2025 yılımızı kapattık. 2026'da inşallah hedefimiz 250.000. AK Partimize yeni taze kanları kavuşturacağız." diye konuştu. İstanbul'da 4 milyon 750 bin ev olduğunu söyleyen Özdemir, "Ramazan ayı sonrasında İstanbul'daki tüm hanelere hem partimizin İstanbul'a dair yaptıklarını hem de 2019'dan bugüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde İstanbul'un kaybettiklerini anlatacağız." dedi.

#AK Parti
#CHP
#Teşkilat
