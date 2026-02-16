Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yusuf Aktaş ve Emirhan Çakal'ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı

Yusuf Aktaş ve Emirhan Çakal'ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı

18:1816/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ünlü isimlerin test sonuçları ortaya çıktı.
Ünlü isimlerin test sonuçları ortaya çıktı.

Ünlülere yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 'Çakal' mahlaslı Emirhan Çakal'ın, 'Reynmen' mahlaslı Yusuf Aktaş'ın ve YouTuber Ahmet Can Dündar’ın uyuşturucu testi (esrar) pozitif çıktı. Çakal ile Aktaş'ın testlerinde kokain de tespit edildi.

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan “Çakal” mahlaslı Emirhan Çakal, “Reynmen” olarak bilinen Yusuf Aktaş ve YouTuber Ahmet Can Dündar’ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

Yapılan incelemelerde, Emirhan Çakal’ın esrar ve kokain, Ahmet Can Dündar’ın ise esrar testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

Yusuf Aktaş’ın saç örneği üzerinden gerçekleştirilen analizde de esrar ve kokain bulgularına rastlandı.



#Ünlüler
#Uyuşturucu
#Operasyon
#Test
#Esrar
#Kokain
#Emirhan Çakal
#Yusuf Aktaş
#Ahmet Can Dündar
#Çakal
#Reynmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı