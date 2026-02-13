Yeni Şafak
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

08:3913/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
Hasan Can Kaya
Hasan Can Kaya

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifade veren ünlü isimlerden olan Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı. Bu isimler arasında yer alan Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucuyla ilgili açıklama geldi.

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testinin sonuçlandığını belirtti. Hakkında ihbar ve kolluk araştırma tutanakları sonucu adli işlem başlatılıp, kan ve saç örneği alınan Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı.



