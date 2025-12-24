Yeni Şafak
Uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere operasyon: 30 şüpheli adliyede

11:4224/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
AA
Sahtecilik" ve "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyede
Siirt merkezli 5 ilde "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki laboratuvarlarda pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarının para karşılığı negatif olarak değiştirildiği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.


Laboratuvarlarda sonuçları değiştirdikleri iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliden Siirt Emniyet Müdürlüğünce yürütülen teknik takip sonucu Siirt, İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8'i hastane personeli 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



