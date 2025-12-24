Açık artırma toplantısı, 1-171 arasındaki lotlar için 7 Ocak 2026 Çarşamba, 172-346 arasındaki lotlar için 8 Ocak 2026 Perşembe ve 347-531 arasındaki lotlar için ise 9 Ocak 2026 Cuma saat 10.30'da yapılacak. Açık artırmalar, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.



