Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 531 gayrimenkulü açık artırmayla satacak. Satış yapılacak iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de bulunuyor. Peki TOKİ konut ve işyeri satışı hangi illerde var, açık artırma satış tarihi ve ödeme şartları neler? İşte detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 40 ilde yer alan toplam 531 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. TOKİ hangi illerde konut satışı yapacak?
TOKİ konut ve işyeri satışı ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 531 gayrimenkulü 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde 'açık artırma' yöntemiyle satacak.
TOKİ hangi illerde konut satışı yapacak, ödeme planı nasıl?
Alıcılar, Adana, Bitlis, İstanbul ve Nevşehir illerinde satışa sunulacak 89 konuta, %25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek.
TOKİ hangi illerde işyeri satışı yapacak,ödeme planı nasıl?
Ayrıca, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 442 iş yeri ise %10 peşin 96-120 ay ve %30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.
Açık artırma toplantısı, 1-171 arasındaki lotlar için 7 Ocak 2026 Çarşamba, 172-346 arasındaki lotlar için 8 Ocak 2026 Perşembe ve 347-531 arasındaki lotlar için ise 9 Ocak 2026 Cuma saat 10.30'da yapılacak. Açık artırmalar, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.
TOKİ gayrimenkul satış şartnamesi ve satış şartları için tıklayın