MEB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihlerde alınacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı İOKBS 2026 sınav tarihi

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. SINIFLAR VE HAZIRLIK SINIFI 2026/İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?





Milli Eğitim Bakanlığı İOKB Burslulık Sınavı başvuru süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2026 yılında 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar ile hazırlık sınıfı öğrencileri için gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu sınav, başarılı öğrencilere maddi destek sağlamak ve eğitim hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılır. İOKBS’de Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler gibi temel derslerden sorular yöneltilirken, başvuru süreci MEB’in resmi internet sitesi üzerinden yürütülüyor. Öğrenciler, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları yerine getirerek sınava katılabiliyor. Bu sınav, hem akademik başarıyı teşvik eden hem de ekonomik destek sağlayan en önemli fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor.



