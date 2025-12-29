MEB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihlerde alınacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı İOKBS 2026 sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı sınav takvimini açıklamasıyla birlikte, binlerce öğrencinin ve velinin merakla beklediği bursluluk sınavının tarihi netleşti. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), gelecek yıl da geniş katılımla gerçekleştirilecek. Takvimde yer alan sınav tarihi, hazırlık sürecini planlayan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. MEB bursluluk sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihlerde alınacak? Başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı İOKBS 2026 sınav tarihi.
Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve başarılı öğrencilerin burs kazandığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2026 yılı için hangi tarihlerde uygulanacağı geçtiğimiz haftalarda duyuruldu. Önceki adıyla Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olarak bilinen İOKBS’nin sınav tarihi, başvuru süreci ve kılavuz bilgileri öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
MEB İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2026/İOKBS sınavı 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. SINIFLAR VE HAZIRLIK SINIFI 2026/İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı İOKB Burslulık Sınavı başvuru süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2026 yılında 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar ile hazırlık sınıfı öğrencileri için gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu sınav, başarılı öğrencilere maddi destek sağlamak ve eğitim hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılır. İOKBS’de Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler gibi temel derslerden sorular yöneltilirken, başvuru süreci MEB’in resmi internet sitesi üzerinden yürütülüyor. Öğrenciler, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları yerine getirerek sınava katılabiliyor. Bu sınav, hem akademik başarıyı teşvik eden hem de ekonomik destek sağlayan en önemli fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor.
İOKBS 2026 BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Bursluluk Sınavı 2026 için başvuru takvimi henüz açıklanmadı. İOKBS başvuru kılavuzu ile takvim ve başvuru şartları gibi detaylar da netleşecek.
İOKBS NEDİR?
MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, devlet okullarında öğrenim gören ve akademik başarısını kanıtlayan öğrencilere yönelik bir destek programı niteliği taşıyor.