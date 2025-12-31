DEAŞ’lı teröristler buradan saldırdı

Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerin 3 polisi şehit ettiği Seher Sokak’ta sessizlik hâkim. İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta önceki gece saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49 şehit olmuş, 8 polis ile 1 bekçi yaralanmıştı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Saat 02.40 ile 09.40 arasında süren çatışmada, teröristlerin intihar yeleği patlattığı Seher sokaktaki iki katlı hücre evinin her noktası kanlı saldırının izlerini taşıyor. Binanın duvarlarında kurşun izleri dikkat çekiyor. Evin içinde ise DEAŞ’lı teröristlerin eşyalarla mevzi aldığı görülüyor.

EVİ KİRALAYAN DA GÖZALTINDA

İki katlı evin önünde, teröristlere ait olduğu bildirilen 4 motosiklet bulunuyor. Teröristlerin ulaşımlarını bu motosikletlerle sağladığı belirtiliyor. Olayın yaşandığı örgüt evine giden Yeni Şafak ekibi, çevre sakinleriyle görüşerek dikkat çekici bilgilere ulaştı. Çatışmaların en yoğun yaşandığı evin çatı katında kalan teröristin yaklaşık iki yıldır bu adreste yaşadığı, alt kattaki arkadaşını ise iki ay önce yanına aldığı öğrenildi. İstanbul’da yaşayan ev sahibinin yeğeninin evi teröristlere kiraladığı, kiralama işlemini gerçekleştiren ve aynı sokakta ikamet eden M.G. isimli şahsın polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

KOMŞULARI ŞİKÂYET ETMİŞ

Daha önce Yalova merkezde yaşayan teröristlerden birinin, eve sık sık çok sayıda örgüt mensubunun gelmesi ve çevreyi rahatsız etmeleri nedeniyle komşular tarafından şikâyet edildiği, bu nedenle söz konusu adresten taşındıkları öğrenildi. Teröristlerin, çatışmanın yaşandığı evde resmi ikamet kaydının bulunmadığı da kaydedildi.

ARKA TARAFTA KALIN

Teröristlerin oturduğu iki katlı apartmanın bitişiğinde yaşayan Filiz isimli komşu, çatışmanın yaşandığı geceyi “Sesleri duyunca çok korktum ve kapıyı açtım. Polisler hemen eve girmemi söyledi. Ardından evin arka tarafından merdivenle cama vurarak bizi evin arka tarafında kalmamanız konusunda uyardı” diye anlattı.

HER PAZAR TOPLANTI

İddialara göre evde bulunan kadın ve çocuklar bahçenin dışına çıkmıyordu. Teröristlerin ise her pazar günü çok sayıda kişinin katıldığı toplantılar düzenlediği, bu toplantıların örgütsel nitelik taşıdığı öne sürüldü. Sokak sakinleriyle ilişkilerinin olmadığı, yalnızca zaman zaman yaşlılara selam verdikleri belirtildi.

Dijital ekipmiş

Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şüphelilerin, örgütün dijital yapılanması içinde aktif rol üstlendiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre zanlılar, DEAŞ adına sistematik şekilde dijital propaganda faaliyetleri yürütüyor, örgütsel dokümanlar ve ideolojik içerikler hazırlıyordu. Ele geçirilen dijital materyallerin, örgütün söylemini yaymaya yönelik metinler, görseller ve çeşitli veri setlerinden oluştuğu belirlendi. Yapılan değerlendirmelerde, şüphelilerin dijital faaliyetlerinin rastlantısal ya da bireysel değil, örgütsel hiyerarşi içerisinde planlı şekilde yürütüldüğü kaydedildi. Bu kapsamda şüphelilerin, örgütün ideolojik motivasyonunu diri tutmaya ve yeni destekçiler kazanmaya yönelik çalışmalar yaptığı değerlendiriliyor.











